俳優チ・チャンウクと女優の今田美桜の共演が確定した。【写真】チ・チャンウク、日本のファンについて語る11月13日、ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア・パシフィックは、ウォルト・ディズニー・カンパニーが今後予定している配信作品を紹介する「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」を香港ディズニーランド・ホテルで開催した。そんななか、同イベントではドラマ『愛の不時着』『涙の女王』や、映画『パラ