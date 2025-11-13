日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「希臘」はなんて読む？「臘」は見慣れない漢字ですよね。「希」から始まる言葉ですが、「キ」ではなく「ギ」が頭文字であることがヒントです！オリンピック発祥の国として有名な国名を表すこちらの漢字。いったい、なんと読むのでしょうか？正解を知りたい人