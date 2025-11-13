この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、おかかちゃん🐤💨(@okakaricho)さんの投稿です。 カラフルポテチョコができるか実験！ おかかちゃんさんはある日、ポテトのスナック菓子とチョコを組み合わせて新しいおやつを考案。それがこちらです。 Ⓒokakaricho これをオーブンで焼いたらカラフルポテチョコができると思いませんか😆？