異性に対する「理想」は誰しも持っているものですが、それがあまりに身勝手なものであれば「偏見」に変わり、女性と縁遠くなる原因になるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「『そんなこと言ってるからモテないんだよ…』と思われる『女性への偏見』９パターン」をご紹介します。【１】「女は２５歳までだから」など年齢を基準にして女性を線引きする「つまり若い体にしか興味がないのね」