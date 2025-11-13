俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉと、次女でモデルのＫｏｋｉ，が、１３日に５３歳の誕生日を迎えた父を祝福した。Ｃｏｃｏｍｉはインスタグラムで「父の誕生日！！！！！！ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹ」とコメント。「５３歳もイケイケでカッケェまま行ったれ〜プレゼントはまだ待って、ゲット出来てないから」とつづり、幼少期の親子ショットをアップした