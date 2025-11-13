◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）＝１１月１３日、栗東トレセン今年の日本ダービー馬で凱旋門賞１４着に終わったクロワデュノールが１３日、帰厩後の初時計をマークした。主戦の北村友が騎乗し、ＣＷコースでフェンダー（４歳２勝クラス）、テルヴィセクス（２歳未勝利）を追走する形での３頭併せ。直線は最内からパワフルに脚を伸ばして６ハロン８５秒２―１１秒２で併入した。「後