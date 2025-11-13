◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真▽ＩＢＦ世界フェザー級（５７・１キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦同級７位・中野幹士―同級５位ライース・アリーム▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦ＷＢＯバンタム級級１４位・坪井智也―ＷＢＣスーパーフライ級１位カルロス・クアドラス▽バンタム級１０回戦ＷＢＡ同級４位・増