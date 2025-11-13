40人の武装強盗団が、ニューデリー行きの特急寝台列車を襲撃！ 刀を手に乗客から金品を奪う強盗団のリーダー、ファニ（ラガヴ・ジュヤル）は、大富豪タークルとその娘トゥリカ（ターニャ・マニクタラ）を人質に取り、身代金奪取をもくろむ。だがその列車内には、トゥリカと永遠の愛を誓い合った対テロ特殊部隊員アムリト（ラクシャ）がいた。軍隊仕込みの格闘術で、数で勝る強盗団に挑むアムリト。果たして、壮絶な戦いの行方は