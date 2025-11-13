阪神・藤川球児監督が１３日、高知・安芸キャンプを取材する報道陣へランチを差し入れた。今秋２度目の差し入れは高知県でおなじみのレストラン「西村商店」オリジナルのタコスカレーライスとなった。タコライスとカレーが夢のコラボ。じっくり煮込まれた豚肉や、高知県特産のゆずが隠し味となった絶品グルメだった。