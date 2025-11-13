11月6日（木）に放送した「カンブリア宮殿」のテーマは、「『ゆで太郎』の独自戦略」【動画】そばチェーン店舗数1位 「ゆで太郎」の独自戦略自家製麺を立ち食い価格で〜リピーター続出のそばチェーン立ち食いそばのチェーン店「ゆで太郎」。「もりそば」が430円、玉ねぎと人参の「野菜かきあげそば」は580円と、財布に優しいメニューをそろえている。そばにミニ丼ぶりのついたセットメニューも人気。「ミニかつ丼セット」（920円）