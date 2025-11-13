◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）出走を予定していたアドマイヤマツリ（牝４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父キタサンブラック）が回避することが１１月１３日、分かった。追い切り後に右トモ（後肢）の歩様が乱れたため。同馬は今年４月の福島牝馬Ｓを制覇。坂井瑠星騎手との初コンビで、今年のヴィクトリアマイル（７着）以来、２度目のＧ１へ挑戦する予定だった。