須坂市に住むなどしていたタイ国籍の男女19人が国内に不法に滞在したなどとして、逮捕・摘発されました。不法残留ほう助の疑いで逮捕されたのは須坂市に住むタイ国籍のクドウラチャニー容疑者（73）です。警察によりますとラチャニー容疑者は、2022年5月から先月23日までの間、同じタイ国籍の女に住居を提供し不法な残留を助けた疑いがもたれています。この事件ではこのほか、いずれもタイ国籍の26歳から52歳の女8人