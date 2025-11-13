旧居に立つ王陽明の像。（２０２４年１１月３日撮影、余姚＝新華社記者／馬江）【新華社余姚11月13日】中国明代の哲学者・思想家、王陽明（おう・ようめい）は、儒教思想の発展に重要な役割を果たした人物の一人として知られる。浙江省余姚市にある王陽明旧居は、竜泉山麓の北側に位置する。王陽明は明の成化8（1472）年に旧居の瑞雲楼で生まれ、少年時代を過ごした。その後もたびたび帰郷し、先祖をまつり、学問の研究や親族