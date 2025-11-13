藤井聡太竜王（23）＝王将など6冠＝が佐々木勇気八段（31）を挑戦者に迎える第38期竜王戦7番勝負は13日午前9時、京都競馬場で第4局2日目が指し継がれ、先手・佐々木の85手目の封じ手は1筋の歩のぶつけだった。対戦成績はここまで藤井の3勝0敗。藤井が勝てば5連覇となり、史上3人目の永世竜王資格を得る。角換わりから王の構えは相雁木（がんぎ）へ進んだ第4局。佐々木は91手目、4筋の歩を突き出し、藤井王の頭上へ圧力を加えた