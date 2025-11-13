警察官をかたって女性に声をかけ、わいせつな行為をした疑いで、27歳の建設作業員の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、横浜市旭区の建設作業員・小谷亘輝容疑者（27）です。警察によりますと、小谷容疑者は去年1月、当時19歳の女性に警察官をかたって声をかけ、体を触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。小谷容疑者は女性に「警察です」などと声をかけ、職務質問を装い犯行に及んでいて、警察