自民党の税制調査会は非公式の幹部会合を開き、来年度の税制改正に向けた議論をスタートさせました。いわゆる「年収の壁」やガソリンの暫定税率廃止に伴う代替財源などがテーマになる見通しです。自民党の税制調査会はきょう党本部で「インナー」と呼ばれる非公式の幹部会合を開き、来年度の税制改正に向けた議論をスタートさせました。自民小野寺税調会長「投資を促進する、賃上げを進めていく、こういうことがまず大切だと思っ