［出陣東京デフリンピック］＜下＞１５日から開幕するデフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）。日本代表のエースを紹介する。８種目金６個に挑む…茨隆太郎３１歳（ＳＭＢＣ日興証券）デフリンピックにはこれまで４大会に出場し、積み上げたメダル数は「１９」。「メダルコレクター」は今大会、８種目にエントリーし金６個という、とてつもない数字に挑む。「一番の大勝負に出る。今までの人生をすべてかけるぐらい」。