不動産管理会社「ハナマサ」の社長になったと装う目的で偽造した株式譲渡契約書などを裁判所に提出したなどとして、捜査員らに「稀代の詐欺師」と呼ばれた男ら3人が逮捕されました。【写真を見る】ニセの株式譲渡契約書など行使疑い 「ハナマサ」社長装い約10億円の社有地を無断売却か 「稀代の詐欺師」の男ら3人逮捕警視庁有価証券偽造などの疑いで逮捕されたのは、東京・渋谷区の松沢泰生容疑者（74）ら男女3人です