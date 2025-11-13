子どもの頃から当たり前だったことが、他の地域ではまったく違うというギャップを体験したことはないでしょうか。自分が当たり前と思ってやっている行動が「それ、普通じゃなかったの？」と驚く瞬間は、誰にでも一度はあるはずです。【漫画】『北海道は異世界なのかもしれない』（全編を読む）漫画家の横山了一さんがX（旧Twitter）で投稿した作品『北海道は異世界なのかもしれない』は、まさにそんな文化の違いをテーマに描き話題