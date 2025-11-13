「蕎麦湯って、そのまま飲むんじゃなくて残った蕎麦つゆに入れて飲むんだけど、リプや引用でそのまま飲んで『ゆで汁だった』ってポストしてる人がいて、本当はそのまま飲むものだった！？って混乱してる。蕎麦つゆに入れて飲むんだよね？いや、そのまま飲んでも良いんだろうけど」【写真】これが蕎麦湯です蕎麦湯とは、蕎麦を茹でた湯にその風味が残ったもの。ざるそばやもりそばを食べた後、蕎麦つゆに入れて飲んだりすると美味し