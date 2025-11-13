私はミカ。夫と息子のカズマ（小2）と3人で暮らしています。幼稚園からのママ友のサツキさんは、いつも私に車を出させてお金を払わず、お礼の一言もありません。一方で新しく知り合ったママ友のナオさんは、運転する私への気遣いがある人。私の車をあてにして「アミューズメントパークに行こう」と提案してきたサツキさんに、ナオさんは「今度は現地集合、現地解散で」と言い返してくれました。私も黙ってガマンしているだけではい