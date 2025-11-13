ＨＯＵＳＥＩ [東証Ｇ] が11月13日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終損益は2億2900万円の赤字(前年同期は2000万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 併せて、通期の同損益を従来予想の2億3000万円の黒字→1億8700万円の赤字(前期は1億2500万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終損