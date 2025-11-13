＜三井住友VISA太平洋マスターズ初日◇13日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。連覇を狙う石川遼はインコースを1バーディ・1ボギーで回り、イーブンパー・40位タイでハーフターンしている。【写真】米国を見据えて石川遼が9月に投入したハイバンスウェッジ4アンダー・単独首位に出水田大二郎。1打差2位タイに谷原秀人、比嘉一貴、片岡尚之、佐藤大平、長野