＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン 事前情報◇12日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞ルーキーだった吉田優利は1年前、ポイントランキング100位で今大会を迎えた。100位以内を守ることができればQシリーズ（米最終予選会）を回避することができたのだが、予選落ちに終わり、予選会に足を運ぶことになった。〈連続写真〉グリップエンドを左に振ってドローを打つ吉田優利のドライバースイング「100