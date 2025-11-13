京都府警を退職した元警察官の男らが、詐欺容疑で京都府警に逮捕されました。逮捕されたのは、京都府警OBの竹内雅人容疑者と55歳の保険外交員の女です。調べによりますと、竹内容疑者らは今年3月、京都市左京区に住む96歳の女性宅で、「通帳のお金をまとめた方が便利だからやってあげる」などとウソを言って、通帳やキャッシュカードなどをだまし取った疑いがもたれています。竹内容疑者は、「定期貯金の解約をしに金融機関で手続