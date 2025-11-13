１１月１２日夜、滋賀県大津市の住宅で火事があり焼け跡から男女２人の遺体が見つかりました。また、女性１人が意識不明の重体です。１２日午後７時１５分ごろ、大津市朝日の住宅で「火災です」と住人の男性から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火は約４時間半後に消し止められましたが、住宅１棟が焼けたほか、隣の１棟にも延焼したということです。この火事で火元とみられる家から男女２人の遺体が見つ