１１月１２日夜、大阪市西成区の集合住宅で火事があり、２人が死亡、２人が意識不明の重体です。１２日午後１１時１５分ごろ、西成区萩之茶屋の５階建て集合住宅で、「煙が出ている」と消防に通報がありました。警察などによりますと、５階の部屋と廊下計約３０平方メートルが焼け、火元とみられる部屋から男性１人が遺体で見つかりました。さらに５人（６０代〜８０代）が病院に搬送されましたが、このうち浜名早百合さん