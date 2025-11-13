俳優・歌手の鈴木愛理が主演を務めるテレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』（毎週水曜 深0：30〜）の公式SNSが12日に更新され、キャストのオフショットが公開された。【写真】「嬉しそう」「まさにおじいちゃんと孫」“仲良し”2ショットの加藤茶＆八木勇征SNSの投稿では、「会長のとある想いも明かされる…!?祖父（#加藤茶）と孫（#八木勇征）温かいシーンでのオフショット」のコメントとともに、病に倒