冬のデスクワークで地味につらいのが“手先の冷え”。そんな悩みを解決してくれるのが「発熱マウスパッド」だ。USB電源をつなぐだけで、手からじんわり暖かくなる快適アイテムだ。省エネで環境にもやさしい。中にはデスク全体を温める大型タイプや、手をすっぽり包むハンドウォーマータイプも。寒い季節を乗り越える“あったか仕事環境”を整えよう。【写真】「指先がじんわり温まる」「冬のタイピングが変わる」あったかマウス