安倍元首相を銃撃して殺害した罪に問われている山上徹也被告の裁判員裁判で13日午後、被告の母親が証人として法廷に出廷します。山上徹也被告は3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち殺害した罪などに問われ、先月の初公判で「全て事実です」などと話しています。裁判では、旧統一教会に入信した母親が多額の献金を行った影響などが大きな争点となる一方、これまでの裁判ではパイプ銃が法廷で示さ