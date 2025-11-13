山形県長井市は13日、自治体判断で発砲を可能とする「緊急銃猟」により、畑で午前7時10分ごろにクマ1頭を駆除した。けが人はいない。市によると、12日午後、住宅敷地内で「柿の木に登っている」と住民から110番があった。市は緊急銃猟を判断したが日没のため実施できず、13日早朝から周辺を警戒していた。この住宅近くの畑で駆除した。クマは雄で、体長約75センチの幼獣。