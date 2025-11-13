中国軍の兵士が第2次世界大戦終結80周年記念軍事パレードのリハーサルで行進する様子=9月3日、北京/Tingshu Wang/Reuters（CNN）結局、蜜月期間など存在しなかった。日本の新首相に就任した高市早苗首相はわずか2週間前、中国の習近平（シーチンピン）国家主席と握手を交わした。いま、日中関係は劇的に悪化し、中国国内では国家主義的な言辞がエスカレートしつつある。中国人外交官の1人からは、斬首の脅しとみられる発言まで飛び