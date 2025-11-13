＜大相撲十一月場所＞◇四日目◇12日◇福岡・福岡国際センター【映像】17歳小兵、超巨漢に衝撃の攻め17歳の小兵力士が、141キロ差を制して“超巨漢”力士を一気に寄り切った。その衝撃的な光景にファンからは「いい攻め」「やるやん」と称賛の声が寄せられた。注目を集めたのは、序二段九十六枚目・大馬翔（追手風）と序二段九十七枚目・謙豊（時津風）の取組。17歳の大馬翔は身長166.6センチ、体重86.9キロの小柄な体格の力士