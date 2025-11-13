俳優の柄本時生（36歳）と女優のさとうほなみ（36歳）が11月13日、結婚を発表した。2人は連名で「私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします」と結婚を報告。そして「これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んで参ります」「今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしく申し上げます」とつづった。柄本は2020年に女優・入来茉里と結婚も2022年に離婚。さとうも離