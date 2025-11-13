【これまでのあらすじ】自分は努力をしているのに妻がずっと不機嫌だ…と思っている夫。一方、妻は何もわかっていない夫に匙を投げていた。出会ったころから俺かわいそうエピソードが多めな夫だったが、妻の妊娠発覚の際もなぜか自分が可哀想だという反応をして妻を困惑させて…。私の妊娠がわかったとき、夫は子どものように泣いていました。うれし涙ではありません。「父親になる俺かわいそう」という涙だったことを覚えています