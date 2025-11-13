園田、姫路競馬を主催する兵庫県競馬組合は１１月１３日、佐々木世麗騎手＝園田・中塚猛厩舎＝が、１１月１８日から１２月２日までの実効６日間の騎乗停止処分を課したと発表した。１２日の園田６Ｒでヨドノルーキーに騎乗する際に許可なく「調整ルームを離れ、前検量に遅れたことは開催執務委員長指示違反となるため」としている。