4月に俳優の広末涼子さんが掛川市の新東名高速で車を運転中に起こした追突事故について警察は13日、広末さんを過失運転致傷の疑いで書類送検しました。広末さんは、2025年4月掛川市内の新東名高速のトンネル内で車を運転中、大型トレーラーに追突する事故を起こしていて同乗していた男性が骨折するけがをしました。警察は、7月に本人立会いのもと実況見分をするなど捜査を続けていて、13日午前、広末さんを過失運転致