12日、千曲市で起きた住宅火災で、心肺停止の状態で病院に搬送されたのは、この家に1人で暮らしていた「78歳の男性」と判明し12日の夜遅くに死亡が確認されました。12日午前6時半前に、千曲市上徳間の木造平屋の住宅で起きた火事では、室内の床と天井、合わせておよそ「2平方メートル」が焼けました。室内からは男性1人が救助され、心肺停止の状態で長野市内の病院に搬送されましたが、男性はこの家に1人で暮らしていた小野