１３日前引けの日経平均株価は前営業日比１０３円４７銭高の５万１１６６円７８銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１３億１８１９万株、売買代金概算は３兆２００８億円。値上がり銘柄数は９７５、対して値下がり銘柄数は５６２、変わらずは７３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は明確な方向感に乏しいなかも、やや買い優勢で推移した。前日の米国株市場では米政府閉鎖の解除期待を背景にＮＹダウが上昇し最