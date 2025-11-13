ＦＣＥ [東証Ｓ] が11月13日昼(12:00)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比31.0％増の9.2億円に拡大し、26年9月期も前期比25.4％増の11.6億円に伸びを見込み、7期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。9期連続増収、6期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2.5円増の10円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常損益は0.2億円の赤字(前年同期は0.2億円の赤