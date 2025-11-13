【新華社フフホト11月13日】中国内モンゴル自治区アルシャー盟アルシャー右旗のC051公路（道路）は、太陽の光を浴びながら世界自然遺産の「バダインジャラン砂漠−砂の塔と湖群」を貫き、壮大な風景を描いている。（記者/李雲平）