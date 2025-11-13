【新華社ウルムチ11月13日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州昭蘇（モンゴルキュレ）県の野狼谷ではこのほど、雪が降った後に絵のような世界が広がった。山々は霧をまとい、青緑色に茂った雲杉（ドラゴントウヒ）に草の黄色と雪の白が相半ばする草原が見事なコントラストをなした。蛇行する川は銀の帯のように伸び、地平線には雪山が連なり、牛や羊が墨を落としたように点在し、静かな風景に生命の躍動感を添えた。（