警視庁・暴力団対策課の警部補による捜査情報漏洩事件をめぐり、赤間国家公安委員長は13日、参議院予算委員会で「言語道断で極めて遺憾」だと述べ、再発防止策を徹底するよう警察を指導していくとの考えを示しました。公明党窪田哲也参院議員「日本最大のスカウトグループ『ナチュラル』の捜査に絡んでですね、この情報が漏れたということで、警視庁の暴力対策課の警部補が逮捕されています。守秘義務違反でですね。国家公安委員