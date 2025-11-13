今年5月、埼玉県三郷市で飲酒運転をして小学生4人に重軽傷を負わせた罪などに問われている中国籍の男に対し、さいたま地裁越谷支部は懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。三郷市の中国籍・〓洪鵬被告（43）は今年5月、飲酒運転をして小学生の男子児童4人をはね、重軽傷を負わせたうえ、そのまま逃げた罪に問われています。これまでの裁判で〓被告は起訴内容を認めていて、検察側は懲役2年6か月を求刑していまし