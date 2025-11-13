秋の全国火災予防運動に合わせて大分県別府市では、13日ミス別府が「一日消防長」に委嘱されました。 ミス別府「一日消防長」に 別府市消防本部の「一日消防長」になったのは台湾出身の留学生でミス別府のリン ツーシュエンさんです。13日は、岩田副市長から委嘱状が手渡されました。式のあとリンさんは消防本部で職員の服装の点検やはしご車の試乗を行いました。 ◆一日消防長に委嘱 ミス別府 リン ツ