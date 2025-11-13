新潟県では駆除にあたっていた猟友会の男性がクマに襲われ、当時の恐怖を語りました。クマ被害は日本だけに留まりません。ヨーロッパを取材すると、観光客のエサやり、駆除をめぐる法改正など、私たちも直面する課題、対策のヒントが見えてきました。【写真を見る】ルーマニアでクマは“神聖なる動物”伝統的な行事「クマ踊り」も「いきなり噛みついてきた」“ハンター歴60年”の男性がクマに襲われけが午後1時すぎの、いわて花