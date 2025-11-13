これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越にカミナリ注意報、佐渡にカミナリ・強風注意報が発表されています。 下越と佐渡では、今夜遅くにかけて急な強い雨や落雷に注意してください。 ◆13日(木)これからの天気 夜にかけて寒冷前線が通過するため、北から天気が下り坂に向かうでしょう。 次第に下越や佐渡で雨が降り出し、雷雨となるところもありそうです。 夜遅くには、中越や上越にも雨雲がかかる見通し