年末を前に、歳暮の受付が岡山市北区の天満屋岡山店で始まりました。 【写真を見る】歳暮商戦が本格化百貨店に販売コーナー100周年の天満屋では記念のコラボ商品も【岡山】 岡山県産シャインマスカットを使ったスイーツや、瀬戸内の海の幸を楽しめるセットなど様々な商品が並びます。 約1400点を取り扱う、天満屋岡山店の歳暮販売コーナーです。 今年は天満屋百貨店100周年特別企画として、