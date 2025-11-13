プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は、12日、アウェーで「三遠ネオフェニックス」と対戦しました。 序盤一進一退の攻防となった三遠との試合。 第2クオーターに2連続スリーポイントを浴び、最大11点のリードを許した白のヴェルカ。 しかしジョンソンの得点や山口のスリーポイントで追い上げ、3点ビハインドで折り返します。 すると第3クオータ