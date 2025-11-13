岡山県倉敷市の中学3年生・梶谷恭暉（みつき）さんが行方不明になってきょう（13日）で3年です。けさ、JR岡山駅前で母親らが情報提供を呼びかけました。 【画像をみる】行方不明から3年 梶谷恭暉さん息子の手がかりを求めチラシを配る母親ら （梶谷恭暉さんの母親）「息子を探しています。情報提供お願いします。」【画像①】 梶谷恭暉さんの母親と岡山県警の署員がJR岡山駅前でチラシを配り、情報提供を呼びかけました